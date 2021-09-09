Азербайджан и Казахстан планируют увеличить транзит грузов по международным коридорам
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан планируют увеличить транзит грузов по международным коридорам.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, стало известно в ходе встречи в четверг в Баку министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева с министром торговли и интеграции Казахстана Бахитом Султановым.
По данным ведомства, стороны подчеркнули важность унификации тарифов на перевозку грузов и синхронизации таможенных процедур.
Кроме того, министры обсудили двустороннее сотрудничество в областях транспорта и информационно-коммуникационных технологий.
Отметим, что в Баку сегодня состоится 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном..
По итогам заседания будет подписан протокол Совместной межправительственной комиссии.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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