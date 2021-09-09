Азербайджан ограничил импорт живого скота и мясной продукции из Монголии
БАКУ /Trend/ - Азербайджан ввел ограничения на импорт и транзит живого скота, продукции и сырья животного происхождения из монгольской области Дорнод, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.
По информации Всемирной организации здоровья животных, в этой области Монголии выявлен ящур.
Для усиления контрольных мер агентство обратилось в Государственный таможенный комитет по вопросу принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из Монголии в Азербайджан, а также проезжающими нашу страну транзитом.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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