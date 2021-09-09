Структура азербайджанского экспорта начала меняться - Агентство

БАКУ /Trend/ - Структура азербайджанского экспорта начала меняться.

Об этом сказал в четверг глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов в рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли".

По его словам, ранее свою продукцию могли экспортировать все хозяйства, независимо от ее объема и имеющегося потенциала в сфере удовлетворения спроса.

"Но теперь перед аграрным сектором возник новый вызов, заключающийся в том, что нужно экспортировать продукцию производителей, обладающих соответствующим экспортным потенциалом, которые могут удовлетворить потребности страны-импортера", - сказал Микаилов.

Он также сообщил, что с наступлением осени во всем мире, в том числе и в соседних странах, распространились некоторые вирусные болезни растений.

"Аналогичная ситуация наблюдается в России, Турции, развитых европейских странах. Поэтому осенью мы уделяем особое внимание предотвращению распространения сельскохозяйственных вредителей", - сказал Микаилов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)