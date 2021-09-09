Самые дорогие автомобили, выставленные на онлайн-продажу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стоимость самого дорогого автомобиля, выставленного в Азербайджане на онлайн-продажу, превышает полмиллиона манатов, сообщает в четверг Trend.

Так, стоимость автомобиля "Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC" (4.0 L, 2021 г.) составляет 578 тысяч манатов.

Другой выставленный на онлайн-продажу автомобиль - "Bentley Continental" (6.0 L, 2018 г.) - стоит 508 тысяч манатов.

Автомобиль "Rolls-Royce "Wraith" (6.5 L, 2016 г.) выставлен на продажу за 470 тысяч манатов.

Отметим, что выставленные на продажу три месяца назад автомобили - "Rolls-Royce Cullinan" (6.7 L, 2019 г.) за 816 тысяч манатов, "Lamborghini Huracan" (5.2 L, 2017 г.) - за 450 тысяч манатов, "Mercedes-Maybach S 560" - за 438 тысяч манатов и "Bentley Flying Spur" (6.0 L, 2020 г.) - за 350 тысяч манатов уже сняты с продажи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)