Состоялось первое заседание Общественного совета при Минэкономики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, председатель созданной для организации выборов в Совет избирательной комиссии, руководитель аппарата министерства Аяз Алиев сказал, что для организации соответствующих выборов по утвержденным правилам созданы все необходимые условия.

Затем с участием членов Общественного совета состоялось голосование для избрания председателя, зампредседателя и секретаря Совета. По итогам голосования, представитель Профсоюза Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов был избран председателем, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев – заместителем председателя, а председатель Общественного объединения «Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана» Фархад Гарашов – секретарем Совета.

В ходе мероприятия состоялись обсуждения по регламенту Общественного совета, подготовке Плана действий, налаживанию коммуникаций, обеспечению целеориентированности деятельности и отчетности, а также по ряду других вопросов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)