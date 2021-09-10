Центробанк Азербайджана назвал ответственных за выдачу банкоматами непригодных купюр

БАКУ /Trend/ - Ответственность за выдачу банкоматами непригодных к обороту денежных купюр несут коммерческие банки.

Об этом в пятницу сказали Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Сообщается, что в последние дни в СМИ и азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что банкоматы Международного банка Азербайджана выдают непригодные к обороту денежные купюры.

Было отмечено, что в связи с этим всем коммерческим банкам, в том числе ОАО «Международный банк Азербайджана», были вновь даны указания принять дополнительные меры.

«В целях поддержания высокого качества банкнот в обращении, эффективной организации борьбы с фальшивомонетничеством и обеспечения удовлетворенности населения в связи с наличными деньгами Центральный банк Азербайджана проводит "Политику чистых денег в обращении".

В рамках этой политики от коммерческих банков постоянно требуется выпускать в оборот высококачественные банкноты, обработанные в автоматизированных системах или соответствующих системах Центрального банка», – сказали в ЦБА.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)