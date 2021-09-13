Эксперт о ситуации с домами в Баку и на Абшероне, не имеющими купчей

БАКУ /Trend/ - В случае принятия решения о выдаче купчей на дома, не имеющие этого документа, в стороне от данного процесса могут остаться 30 процентов строений в Баку и на Абшероне, сказал в понедельник Trend эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, в Баку и на Абшероне около 500 тысяч частных домов не имеют купчей: "Для ее предоставления в первую очередь должно быть изменено назначение земельного участка. К примеру, купчей нет на дома на территориях в Ясамальском районе в Баку, называемых «Алатава», «Папанин», «Старая Советская», хотя этим домам может быть 80-100 лет. Однако в законодательстве есть пункт, который гласит, что если гражданин проживает в одной квартире 30 лет, и за эти годы на нее никто не претендовал, и есть факторы, доказывающие, что он здесь проживает, то гражданин может получить соответствующий документ на это жилье».

Эксперт отметил, что при купле-продаже квартир, имеющих купчую, за каждый квадратный метр государству выплачивается налог: "В настоящее время больше всего продаются частные дома без этого документа, потому что они гораздо дешевле, и к тому же купчая на квартиры в новых многоэтажных зданиях выдается не сразу. За это время они несколько раз перепродаются. Из-за отсутствия этого документа при операциях по купле-продаже страдает бюджет страны. Если документы будут выдаваться своевременно, и будут оформлены частные дома, в бюджет поступят немалые средства».

Фарзалиев добавил, что в случае амнистии в отношении неоформленных домов купчую смогут получить более 705 строений: "Думаю, что при этом в 30% случаев ее получить не удастся, потому что эти дома построены в недозволенных, опасных местах, под ЛЭП. В целом же начало этого процесса выгодно как гражданам, так и государству. К тому же иностранные граждане, в частности из арабских стран, хотят приобрести недвижимость в Азербайджане, или азербайджанцы с иностранным гражданством желают инвестировать в недвижимость в Азербайджане, но не могут этого сделать из-за отсутствия купчей на жилье, что в итоге мешает притоку валюты в страну».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)