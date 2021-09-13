В Азербайджане запустят онлайн-платформу для изучения передовой практики ведения бизнеса

БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана запустит онлайн-платформу для изучения передовой практики ведения бизнеса, сказали в понедельник Trend в агентстве.

По данным агентства, уже действующий электронный портал агентства e-KOB evi помогает азербайджанским бизнесменам получить централизованный доступ к необходимой для предпринимательской деятельности информации. Кроме того, они могут воспользоваться G2B (государство – бизнес) и B2B (бизнес – бизнес) услугами.

«Реализация этого проекта важна с точки зрения установления оперативного контакта между бизнесом и государственными органами, обеспечения прозрачности и подотчетности бизнеса, расширения G2B и B2B отношений, электронизации бизнес процессов. Организация работы портала по принципу "единого окна" упростит использование системы», – сказали в агентстве.

Кроме того, подсистема «Бизнес навигатор» предусматривает внедрение на платформу различных информационных систем с цифровым документооборотом.

«Подсистема "Электронный кабинет предпринимателя" позволит бизнесменам получать необходимую информацию, совершать онлайн-платежи, а также взаимодействовать с другими участниками проекта», – сказали в агентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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