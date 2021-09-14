Погранично-таможенный пункт в Худаферине в скором времени может начать функционировать

БАКУ /Trend/ - Погранично-таможенный пункт на ирано-азербайджанской границе в Худаферине в скором времени может начать функционировать, сказал во вторник Trend губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди.

По его словам, в МВД Ирана рассматривается вопрос работы этого погранично-таможенного пункта: «После того, как азербайджанская сторона объявит о своей готовности, погранпункт может начать работать».

Пурмухаммеди напомнил, что этот погранично-таможенный пункт существует давно, но не функционировал в период оккупации Арменией азербайджанских территорий: «Сейчас иранская сторона предпринимает необходимые шаги для работы этого пункта».

Губернатор провинции добавил, что Иран поддерживает хорошие отношения с соседними странами, в частности с Азербайджаном: «Достигнуты предварительные договоренности в связи с восстановлением освобожденных территорий, созданием совместных производственных предприятий и совместной торговой зоны. На повестке дня также стоит развитие двусторонней торговли, в ближайшем будущем будут созданы совместные приграничные рынки и выставки».

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)