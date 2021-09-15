Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии

БАКУ /Trend/ - Каждый абонент на освобожденных территориях Азербайджана будет иметь доступ к электроэнергии, стабильному высокоскоростному интернету и связи посредством единой кабельной линии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель ОАО "Азеришиг" Вугар Ахмедов, информируя Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии новой подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку.