Обсуждения по макроэкономическим прогнозам продолжаются – Минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После публикации на официальном сайте Министерства финансов Азербайджана «Макрофискальной рамки на 2022-2025 года и предварительных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год» из СМИ поступают многочисленные запросы в связи с источниками роста доходов госбюджета в 2021 году, сообщили в среду Trend в Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что согласно требованиям законодательства, информация о параметрах проекта государственного и консолидированного бюджетов на следующий год и следующие три года, а также макроэкономические прогнозы на этот период должны быть раскрыты для общественного обсуждения до их представления в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно действующей практике, до публикации документа основные экономические показатели согласовываются с соответствующими государственными органами, в том числе с Министерством экономики. Следует отметить, что такая практика применялась и в предыдущие годы.

Сообщается, что обсуждения основных параметров документа прошли и в этом году. Однако некоторые показатели, в том числе по доходам госбюджета, еще не согласованы. Документ носит предварительный характер, и в ближайшие дни обсуждения с Минфином и другими профильными структурами будут продолжены.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)