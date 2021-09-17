Названы привлекательные для российских бизнесменов сферы азербайджанского рынка

БАКУ /Trend/ - Российский бизнес наибольший интерес на азербайджанском рынке проявляет к сектору информационных технологий.

Об этом сказал Trend в пятницу торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

Кроме того, по его словам, компании из России заинтересованы в налаживании сотрудничества и открытии в Азербайджане производства строительных материалов, возможности увеличения поставок машиностроительной продукции, нефтегазового оборудования, автотранспортных средств и ряда других запасных частей и оборудования.

"Товарооборот между нашими странами практически полностью состоит из несырьевых продуктов, как из России в Азербайджан, так и наоборот. Это продукция с высокой добавочной стоимостью, что позволяет товарам быть конкурентоспособными на рынках наших стран", - добавил Мирсаяпов.

Кроме того, торгпред отметил, что до конца 2021 года в Азербайджан планируется организовать несколько визитов российской делегации в рамках бизнес-миссий.

"Эти визиты позволяют нашим предпринимателям находить новые возможности взаимодействия, заключения новых контрактов, а также создания производства на территории Азербайджана", - сказал Руслан Мирсаяпов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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