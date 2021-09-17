В Азербайджане прошел форум на тему социального предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 сентября состоялся форум на тему "Социальное предпринимательство в Азербайджане: нынешняя ситуация и перспективы". Он прошел при поддержке Агентства по развитию МСБ и Государственного агентства занятости, организации Общественного совета при агентстве и в партнерстве с Общественным объединением "Организация предпринимателей-инвалидов", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

В мероприятии приняли участие представители госструктур, бизнес-ассоциаций и общественных объединений, а также занимающиеся предпринимательской деятельностью участники Отечественной войны и граждане с инвалидностью.

На форуме был проведен обмен мнениями о важности социального предпринимательства, работе, проводимой в Азербайджане по развитию этой сферы.

Модератор форума, председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашов отметил, что создание достойной занятости и возможностей для получения дохода для представителей социально уязвимых групп населения, их всесторонняя интеграция в общество, поощрение социального предпринимательства являются одним из приоритетных направлений в Азербайджане.

По его словам, форум организован для изучения существующей ситуации в сфере социального предпринимательства и рассмотрения соответствующих предложений.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в своем выступлении отметил, что в январе - августе нынешнего года было трудоустроено 900 граждан с инвалидностью, а 1 045 - привлечены к тренингам по самозанятости.

В ходе проекта "Поддержка самозанятости" в 2020 году активами были обеспечены 1 015, в 2021-м – 251, а в рамках совместного с ПРООН проекта – 40 человек.

В рамках проекта "Поддержка занятости в Азербайджане" 2 500 граждан были привлечены к тренингам. В ходе проекта "Социальные сады" Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева для 625 малообеспеченных семей были созданы садоводческие хозяйства.

По словам министра, к "Марафону занятости" по трудоустройству членов семей шехидов и участников Отечественной войны уже присоединились 505 работодателей, которые предоставили 2 446 вакансий.

"Благодаря этим вакансиям трудоустроены 702 человека", - сказал Бабаев.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов подчеркнул, что поощрение социального предпринимательства, оказание поддержки развитию предпринимательства среди лиц с инвалидностью и молодежи являются одним из направлений деятельности агентства,

Он также предоставил участникам форума информацию о работе, проделанной в этой сфере.

По его словам, Агентство по развитию МСБ оказывает поддержку реализации программы самозанятости. Он также сообщил, что за прошедшее время более 400 гражданам была оказана поддержка по подключению к этой программе.

По словам главы правления, при поддержке агентства граждане с ограниченными возможностями здоровья проходят тренинги, чтобы принять участие в программе самозанятости.

Агентство по развитию МСБ также поддержало продажу на разных выставках изделий ручной работы, изготовленных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Кроме того, агентство эффективно сотрудничает с общественным объединением "Организация предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья". В рамках "Марафона занятости", стартовавшего в поддержку трудоустройства участников Отечественной войны и членов семей шехидов, 190 субъектов предпринимательства, присоединившихся к нашему призыву, создали 345 вакансий. Так, уже 73 человека трудоустроены в 38 хозяйствующих субъектах", - сказал Мамедов.

Он также выдвинул предложения по развитию социального предпринимательства и сотрудничеству с различными структурами.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)