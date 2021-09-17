Назван объем средств, поступивших в госбюджет Азербайджана по линии Налоговой службы

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет перечислено 5,833 миллиарда манатов, прогноз выполнен на 123,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 13,4% (690,1 миллиона манатов).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, поступления от ненефтяного сектора по итогам восьми месяцев текущего года составили 4,264 миллиарда манатов, прогноз был выполнен на 117,7%. Помимо прогноза в госбюджет поступило 639,9 миллиона манатов, что на 11%, или 421,8 миллиона манатов, больше аналогичного показателя прошлого года.

По сравнению с показателями прошлого года в январе-августе этого года поступления от частных предприятий ненефтяного сектора выросли на 18,7% и составили 3,264 миллиарда манатов. Объем поступлений по регионам составил 623,8 миллиона манатов, что на 5,2 % больше, чем в прошлом году. Прогноз был перевыполнен на 17,2 %.

На долю ненефтяного сектора пришлось 73,1 % налоговых поступлений, на долю нефтегазовой отрасли – 26,9%.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)