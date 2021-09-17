В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков
БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое сентября число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 4,7 процента по сравнению с началом года и составило 645 189 человек.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при Минэкономики Азербайджана, за отчетный период количество активных плательщиков НДС увеличилось на 11,8 процента и достигло 32 585 человек.
Число действующих объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 6,1 процента по сравнению с началом года и составило 177 274.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @cingizsafarli
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