Рабочая группа по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное заседание (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает в среду Trend.

На заседании были обсуждены вопросы по выполнению Рабочей группой задач и поручений, вытекающих из заседания Координационного штаба от 16 сентября.

Было рассмотрено осуществление мер по восстановлению инфраструктуры энергетического назначения на соответствующих территориях и выполнение принятых решений за период, прошедший с прошлого заседания Рабочей группы, а также определены очередные шаги.

Члены Рабочей группы заслушали информацию, представленную по таким направлениям, как проведение передающих и распределительных линий электропередач, строительство соответствующих подстанций, проектирование системы транспортировки газа на определенных территориях, теплоснабжение и др., и ответили на вопросы.