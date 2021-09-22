Рабочая группа по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное заседание (версия 3)

(первая версия в 15:38)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает в среду Trend.

На заседании были обсуждены вопросы по выполнению Рабочей группой задач и поручений, вытекающих из заседания Координационного штаба от 16 сентября.

Было рассмотрено осуществление мер по восстановлению инфраструктуры энергетического назначения на соответствующих территориях и выполнение принятых решений за период, прошедший с прошлого заседания Рабочей группы, а также определены очередные шаги.

Члены Рабочей группы заслушали информацию по таким направлениям, как проведение передающих и распределительных линий электропередач, строительство соответствующих подстанций, проектирование системы транспортировки газа на определенных территориях, теплоснабжение и др., а также ответили на вопросы.

Были проведены обсуждения в связи с электроснабжением и теплоснабжением стратегических объектов в городе Шуша. До внимания была доведена информация о работах по созданию электроэнергетической инфраструктуры и продолжении строительства подстанций.

Было подчеркнуто, что обеспечение электроэнергией имеет особое значение в инфраструктурных проектах, учитывая, что большинство котельных, составляющих основу системы теплоснабжения, будут работать на электричестве.

На заседании было сказано, что 19 сентября текущего года на месте были оценены работы по электроснабжению и теплоснабжению стратегических объектов в городе Шуша, представлена презентация о результатах мониторинга и информация о работах по отопительным системам внутри зданий и жилых кварталов.

Также были рассмотрены вопросы по работам, продолжающимся в связи со строительством гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы», которые позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы реки Араз на территории Джебраильского района, а также вопросы о дальнейшей эксплуатации этих станций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим текущим вопросам в связи с деятельностью Рабочей группы, было рекомендовано повысить эффективность координации между рабочими группами и при необходимости отдать предпочтение практике проведения совместных заседаний.

Отметим, что Координационный штаб возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)