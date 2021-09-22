Азербайджан и Турция создадут совместные центры в области инноваций и технологий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция создадут совместный научно-исследовательский центр в области инноваций и технологий, а также центр Bilim Bakı, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN).

По данным источника, соответствующие документы в Турции подписали председатель Госагентства Ульви Мехтиев и руководитель турецкой компании Baykar Makina, председатель правления фонда «Турецкая технологическая команда» Халук Байрактар.

В связи с созданием совместного научно-исследовательского центра в области инноваций и технологий подписан меморандум о государственно-частном партнерстве, а по созданию центра Bilim Bakı – протокол о сотрудничестве.

Запуск центра Bilim Bakı запланирован на ближайшее будущее. Он будет создан в комплексе ASAN Hayat, где будут проходить тренинги по технологиям, искусственному интеллекту, интернету вещей (IoT), робототехнике, программированию, кибербезопасности, энергетическим технологиям, астрономии, авиационной науке и по ряду других направлений.

В научно-исследовательском центре планируется разрабатывать инновационные решения на основе заказов, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также осуществлять коммерциализацию их результатов в промышленности и сфере услуг путем реализации совместных проектов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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