Минэкономики Азербайджана больше не будет отвечать за улучшение экологического состояния озер Абшерона
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджана «Об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы"» № 500 от 29 января 2019 года.
Согласно документу, Министерство экономики отныне не будет отвечать за продолжение работ по улучшению экологического состояния озер Абшеронского полуострова, включая реабилитацию озера Беюкшор.
Ранее осуществление данных мер было поручено Министерству экономики, Министерству экологии и природных ресурсов, а также ОАО «Азерсу».
Кабинету министров Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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Минэкономики Азербайджана больше не будет отвечать за улучшение экологического состояния озер Абшерона
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