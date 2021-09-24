Азербайджан временно ограничил ввоз продукции животного происхождения из британского округа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно ограничил ввоз продукции животного происхождения из округа Сомерсет (Великобритания), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ).

У сельскохозяйственных животных в этом британском округе выявлена губкообразная энцефалопатия. Поэтому Азербайджан ввел временный запрет на ввоз из Сомерсета всех видов крупного рогатого скота, в том числе генетических материалов, продукции из него, а также кормов, содержащих животный белок и костную муку.

Для усиления контрольных мер агентство направило обращение в Государственный таможенный комитет с целью принятия мер в связи с транспортными средствами, въезжающими в Азербайджан из Великобритании.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)