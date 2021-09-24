Кабмин утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год.

Как передает в пятницу Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, были одобрены «Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год и показатели сводного бюджета на последующие три года» и «Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2022 год и последующие три года».

Указанные проекты совместно с другими документами, предусмотренными в законе «О бюджетной системе», будут представлены Президенту Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)