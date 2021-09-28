Азербайджанские деловые круги приглашены к участию в онлайн-выставке российских товаров и услуг
БАКУ /Trend/ - Россия пригласила азербайджанские деловые круги к участию в церемонии открытия первой онлайн-выставки российских товаров и услуг (Russian On-Line Tradeshow).
Об этом сказал во вторник Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
По его словам, российский экспортный центр (РЭЦ) предоставит азербайджанским партнерам компаний-участниц выставки все доступные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки РЭЦ.
"Данная презентация и сама онлайн-выставка будут интересны и полезны азербайджанским компаниям, которые ищут надежных и проверенных поставщиков из России. РЭЦ провел при подготовке к открытию выставки тщательный отбор компаний-участниц", - сказал Мирсаяпов.
Торгпред добавил, что на онлайн-выставке свою продукцию представят более 500 российских компаний-экспортеров.
Отметим, что Russian On-Line Tradeshow пройдет с 4 по 17 октября 2021 года.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev