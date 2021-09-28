Ускоренными темпами продолжается строительство автодорог Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильных дорог Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы входит в число проектов дорожной инфраструктуры, которые реализуются по поручению главы государства на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана и будут играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных земель.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог, протяженность автомобильной дороги Худаферин – Губадлы – Лачин, берущей начало с участка магистрали Гаджигабул – Горадиз – Агбенд – Зангезурский коридор недалеко от Худаферинского водохранилища, составляет 66 километров. Планируется также построить новую 17-километровую дорогу от поселка Ханлыг до Губадлы. Общая протяженность спроектированных дорог составляет 83 километра.

Согласно поручению Президента Азербайджана, с учетом плана развития освобожденных территорий автомобильные дороги Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы строятся по первой технической категории с четырьмя полосами движения.

Строительство ведет ООО «Дорожная эксплуатация № 37» Госагентства совместно с турецкой компанией Polat Yol Yapı San.və Tic.

На первых шести километрах автомобильной дороги Худаферин – Губадлы – Лачин уже завершены земляные работы, строительство подземных переходов и трубопроводов, ведется создание дорожной одежды. На участке дороги от 7-го до 40 километра земляные работы продолжаются. Дорога расширяется и профилируется с помощью специальной техники, строится новая дорожная основа шириной 21,5 метра в соответствии с требованиями первого технического уровня.

Также устанавливаются водные переходы и водоотводные трубы. Предусматривается строительство пяти новых автомобильных мостов на главной дороге (строительство трех из них уже началось) и еще пяти – на подъездных путях. На мосту, который строится на 22-м километре дороги, осуществляются работы по строительству опор, а на мостах на 10-м километре главной дороги и приблизительно на первом километре дороги Ханлыг – Губадлы проводится бурение свай. Согласно проекту, на пересечении двух дорог предусматривается строительство разноуровневого дорожного узла.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на фауну, на протяжении всей дороги строятся переходы для животных.

Чтобы ускорить строительство, рядом с населенным пунктом Ханлыг построен лагерь, на территории которого расположены асфальтобетонный завод, офис для работников, специальная территория для машин, механизмов и их обслуживания, столовая и места для отдыха.

Новые автодороги Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы пройдут по территориям освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автодорога охватывает свыше 30 населенных пунктов вышеназванных районов, включая города Губадлы и Лачин.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)