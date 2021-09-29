Корректировочные работы в области землепользования в Азербайджане будут завершены в течение 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана «О ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрной сфере» от 15 июля 2021 года в рамках устранения существующих несоответствий в землепользовании и завершения запланированных мероприятий Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики продолжает корректировочные работы.

Как сообщили в среду Trend в Минэкономики, в соответствии с поручениями, вытекающими из вышеназванного указа, работа будет завершена в 5-месячный срок.

Служба завершила электронный кадастровый учет земель в 51 районе страны. В 47 из 51 района начаты работы по устранению несоответствий в связи с земельными паями. В 10 из 47 районов (Агсуинском, Гобустанском, Гаджигабульском, Сальянском, Кюрдамирском, Уджарском, Агджабединском, Агдашском, Агдамском и Шамахинском районах) корректировочные работы уже завершены, и результаты внесены в информационную систему электронного кадастрового учета земель.

В ходе проводимых работ прежде всего уточняются паевые земли, соответствующие показатели в документах которых отличаются от фактических. Выявленные недочеты устраняются на местах. Разрабатываемые по территориальной единице проекты в бумажном варианте уточняются с соответствующими представительствами исполнительных властей и муниципалитетами, уточненные данные вводятся в электронную систему.

В 17 районах у владельцев земельных паев, выданных в рамках реформ, получено согласие на проведение корректировочных работ, в 12 районах завершены работы по полевому измерению, ведутся камеральные работы, в восьми районах полевые измерения продолжаются.

В ведомстве отметили, что в рамках работ по установлению электронного кадастрового учета земель и составлению цифровых карт уточняются координаты, расположение, кадастровый план паевых земель, а также площадь территории, принадлежащей каждому собственнику.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)