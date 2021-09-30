Азербайджанская служба доставки огласила свои доходы

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года почтовой и курьерской службами азербайджанского ООО Limak VM было оказано услуг на сумму 30,6 миллиона манатов, сказал Trend генеральный директор ООО Камиль Абышев.

По его словам, это на 17,1 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, гендиректор сообщил, что в 2020 году количество курьерских отправлений ООО составило 843,1 тысячу, что на 31,6 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

"В 2019 году количество курьерских отправлений превысило 1,232 миллиона", - сказал Абышев.

Гендиректор сообщил, что из общего числа почтовых отправлений в 2019 году посылки составили 827 тысяч, а в 2020 году - 751.

"Доходы ООО от курьерских услуг и экспресс-почты в прошлом году сократились на 38,2 процента по сравнению с 2019 годом и составили 5,9 миллиона манатов. В 2019 году этот показатель превысил 9,5 миллиона манатов", - сказал Абышев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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