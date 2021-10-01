Экспорт Турции в августе вырос на 51,9%

Экспорт Турции в августе 2021-го года вырос на 51,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18 млрд 916 млн долларов, импорт – на 23,6 процента до 23 млрд 175 млн долларов. Такие данные, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, приводят Институт статистики (TÜİK) и Минторг Турции.

Дефицит внешней торговли в отчетном периоде сократился на 32,4 процента до 4 млрд 259 млн долларов. Соотношение экспорта к импорту в августе составило 81,6 процента.

В августе прошлого года соотношение экспорта к импорту составляло 66,4 процента.

Экспорт Турции за 8 месяцев года (январь-август) вырос на 36,9 процента по сравнению с прошлым годом - до 140 млрд 195 млн долларов. Импорт Турции в аналогичном периоде увеличился на 25,5 процента до 169 млрд 975 млн долларов.

Внешнеторговый дефицит Турции в январе-августе сократился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29 млрд 780 млн долларов. Соотношение экспорта к импорту за восемь месяцев составило 82,5 процента против прошлогоднего показателя в 75,6 процента.