В Азербайджане еще 25 субъектов предпринимательства зарегистрированы на предмет пищевой безопасности
БАКУ /Trend/ - Согласно статье 7 закона Азербайджана "О пищевых продуктах", еще 25 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевой продукции, зарегистрированы на предмет пищевой безопасности.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.
Случаев отказа в регистрации по результатам проверок и экспертизы не было.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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