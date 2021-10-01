В Азербайджане еще 25 субъектов предпринимательства зарегистрированы на предмет пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Согласно статье 7 закона Азербайджана "О пищевых продуктах", еще 25 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевой продукции, зарегистрированы на предмет пищевой безопасности.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Случаев отказа в регистрации по результатам проверок и экспертизы не было.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)