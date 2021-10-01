Бакметрополитен начал капитально ремонтировать вагоны нового поколения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" начало осуществлять капитальный ремонт вагонов нового поколения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу глава департамента ЗАО Фаиг Ахмедов.

По его словам, в прошлом году в депо Бакинского метрополитена совместно с сотрудниками российской компании "Метровагонмаш" был впервые капитально отремонтирован состав нового поколения.

"В этом году один такой состав был капитально отремонтирован местными специалистами. Очередной ремонт поезда нового поколения намечен на октябрь", - сказал Ахмедов.

Глава департамента отметил, что капитальный ремонт вагонов нового поколения проводится после 560 тысяч километров пробега.

"В ходе капремонта оборудование вагонов демонтируется, очищается, а затем осуществляется обратная сборка. Ранее мы отправляли составы на ремонт за границу. Теперь мы ремонтируем их в нашем депо", - сказал Ахмедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)