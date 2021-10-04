Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил поддержку решению увеличить суточную добычу нефти на 400 000 баррелей в ноябре, принятому на 21-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 000 баррелей в ноябре - до 647 000 баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 71 000 баррелей.

Напомним, что на 19-м заседании ОПЕК+ было принято решение о продлении "Декларации о сотрудничестве" до конца 2022 года, которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц в августе-декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)