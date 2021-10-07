Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в четверг состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе заседания был подробно обсужден первичный проект "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", подготовленный исходя из распоряжения Президента Азербайджана "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" от второго февраля 2021 года. На заседании были заслушаны доклады руководителей 10 подгрупп Комиссии, созданной с целью разработки Стратегии в пяти национальных приоритетных направлениях, о проделанной работе, стратегических целях, направлениях деятельности и предстоящих целях.

Заседание Экономического совета запланировано продолжить восьмого октября.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)