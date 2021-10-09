США и Китай проведут дополнительные консультации по торговым отношениям

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на переговорах в формате видеосвязи договорились о проведении дополнительных консультаций по вопросам, связанным с двусторонними торговыми отношениями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы аппарата Тай по итогам встречи.

"В ходе откровенного обмена мнениями Тай и вице-премьер Лю [Хэ] признали важность двусторонних торговых отношений и то влияние, которое они оказывают не только на США и Китай, но и на мировую экономику. Тай и вице-премьер Лю [Хэ] рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам", - отмечается в документе.​​​​​