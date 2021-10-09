Азербайджан, Грузия и Турция создадут комитет по таможенным вопросам (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована восьмого октября, в 17:23

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция подписали протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам.

Об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что протокол был подписан в Измире на встрече с участием заместителя министра торговли - главы Таможенной администрации Турции Ризы Туны Турагай и главы Службы доходов министерства финансов Грузии Левана Какавы.

На встрече было подчеркнуто, что подписание протокола внесет вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между тремя странами в области таможенного дела.

Стороны также выразили готовность усилить взаимодействие в сфере борьбы с контрабандой и другими правонарушениями на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, была достигнута договоренность о создании совместного координационного центра.

Также на встрече были обсуждены вопросы цифровизации документооборота в сфере международных грузоперевозок, развития коридоров Турция - Нахчыван - Азербайджан - Грузия и Баку - Тбилиси - Карс.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)