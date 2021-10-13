Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend.

Как передает в среду Trend, в этом выпуске программы обсуждались вопросы, касающиеся вклада создания "Экономической зоны Аразской долины" не только в экономику Карабаха, но и всех региональных стран, а также экономические дивиденды, которые принесет нашей стране реализация проектов альтернативных источников энергии в период растущего спроса в мире на энергоносители, и укрепление позиций Азербайджана в качестве поставщика нефти и газа в Европу.

Отметим, что программа Real – Trend транслируется на Real TV каждую среду в 15:30, а повторный выпуск – в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вашему вниманию очередной выпуск программы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)