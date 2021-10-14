Поступления в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы превысили прогноз более чем на 20%

Экономика 14 октября 2021 11:33 (UTC+04:00)
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы превысили прогноз более чем на 20%
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