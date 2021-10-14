БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор обеспечит самый короткий сухопутный путь из Азии в Европу.

Об этом замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов сказал, выступая на 5-м заседании министров транспорта Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Будапеште, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

В своем выступлении замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана отметил, что наряду с тем, что Зангезурский коридор соединит Нахчыванскую АР с остальной частью Азербайджана, он также расширит транспортную интеграцию на Южном Кавказе, а также обеспечит самый короткий сухопутный путь из Азии в Европу.

Замминистра проинформировал участников заседания о мерах, которые Азербайджан осуществляет по упрощению транспортных и транзитных операций вдоль Транскаспийского транспортного коридора. Коснувшись вопросов цифровизации транспортных и транзитных операций, Рахман Гумматов подчеркнул, что для полной цифровизации коридоров, проходящих через Азербайджан, важна интеграция цифровых платформ в отдельных странах.

На заседании обсуждались работы по упрощению транспортных и транзитных операций вдоль Транскаспийского транспортного коридора в постпандемический период, а также "Соглашение о международных комбинированных грузоперевозках между государствами-членами Тюркского совета".

Также обсуждались вопросы по организации тура вдоль Транскаспийского транспортного коридора, применению е-разрешений и е-CMR (торгово-транспортная накладная международного образца) между странами-членами, меморандум "Братские порты" в рамках Тюркского совета и другие вопросы.

Отметим, что в заседании также принимали участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Турции и Узбекистана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)