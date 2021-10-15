Президент Турции прокомментировал новое соглашение с Азербайджаном о дополнительных поставках газа

БАКУ /Trend/ - Соглашение с Азербайджаном о дополнительных поставках природного газа направлено на обеспечение газовых запасов Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя новое соглашение с Азербайджаном о дополнительных поставках газа.

По его словам, это соглашение носит превентивный характер и направлено на то, чтобы избежать энергетического кризиса.

"Мы обеспечиваем свои запасы. Соглашения [по газу] с Россией, Ираном и Азербайджаном указывают на то, что у нас не будет таких кризисов, как в странах Запада. Для Турции эта проблема неактуальна", - сказал Эрдоган.

Напомним, что Азербайджан и Турция достигли договоренности по вопросу поставок дополнительных 11 миллиардов кубометров газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум до 2024 года.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)