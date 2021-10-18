Таможня Азербайджана разъяснила, почему из Турции невозможен ввоз внешних аккумуляторов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане компании, предоставляющие услуги по поставке импортируемых из-за рубежа грузов, не могут ввозить из Турции внешние аккумуляторы (powerbank). После того, как заказанный товар поставляется на склад, клиент информируется о том, что товар возвращается обратно.

В ответ на запрос Trend в понедельник о причинах этого в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана сказали, что это связано с условиями на поставку данного товара, определенными турецкой стороной.

"ГТК не вводил ограничений на ввоз внешних аккумуляторов. Ввоз этой продукции регулируется соответствующими структурами Турции. Внешние аккумуляторы содержат литий, в связи с чем они включены турецкой стороной в группу опасных грузов", - сказали в госкомитете.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)