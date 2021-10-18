Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - турецкая ассоциация (ВИДЕО)

Экономика 18 октября 2021 14:10 (UTC+04:00)
Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - турецкая ассоциация (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до 15 миллиардов долларов.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

«В недавнем прошлом мы были свидетелями освобождения Карабаха от оккупации, и турецкие бизнесмены хотят внести свой вклад в его экономическое восстановление. С этой целью 14-17 ноября в Баку пройдет XXV Международный бизнес-форум (İBF- İnternational Business Forum). В форуме ожидается участие свыше 500 турецких бизнесменов. Надеемся, что это поспособствует появлению новых выгодных для Азербайджана проектов. Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до 15 миллиардов долларов», - сказал он.

Махмут Асмалы добавил, что представительство MÜSİAD в Азербайджане работает уже четыре года: "Мы хотим довести число его членов с нынешних 60 до 200, а затем и до 500. MÜSİAD функционирует уже 31 год, в Турции действуют 89 отделений, за рубежом – 255, ряды Ассоциации насчитывают более 11 тысяч членов".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)

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