Информация о том, что Азербайджан якобы препятствует экспорту Ирана в Россию, не соответствует действительности - ГТК (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что Азербайджан якобы препятствует экспорту Ирана в Россию, является необоснованной и не соответствует действительности, сообщили во вторник Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что недопустимо обвинять Азербайджан в таможенных проблемах, вызванных иранской стороной, и политизировать этот вопрос.

"15-16 октября, в течение 10 часов, в компьютерной системе некоторых ведомств Ирана фиксировался сбой, что привело к возникновению очередей и задержкам в погрузочно-разгрузочных операциях на фруктово-овощных складах в иранском городе Астара", - сказали в ГТК.

В ведомстве отметили, что таможенно - пропускной пункт в азербайджанской Астаре продолжает работать в усиленном режиме, и за последние 10 дней из Ирана в Азербайджан было обеспечено прохождение большего количества грузовиков по сравнению с предыдущими днями.

Кроме того, в ГТК опровергли заявление члена совета директоров ирано-российской торговой палаты Джалила Джалифара о саботаже Азербайджана в отношении экспорта Ирана в Россию, а также сообщения зарубежных СМИ о якобы создании напряженной обстановки на таможенно - пропускном пункте Астара на границе Азербайджана и Ирана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev