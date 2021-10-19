МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует по итогам 2021 года рост ВВП Азербайджана на 23,5 процента.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет МВФ, ВВП Азербайджана в нынешнем году, по прогнозам фонда, составит 52,6 миллиарда долларов.

В отчете говорится, что в 2022 году ВВП Азербайджана достигнет 54,7 миллиарда долларов.

Отметим, что ранее МВФ сообщал, что профицит платежного баланса Азербайджана составит 7,8 процента ВВП в 2021 году по сравнению с показателем в 1,1 процента в предыдущем отчете. А в 2022 году профицит платежного баланса составит 7,7 процента ВВП против 0,5 процента в апрельском отчете. В 2026 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,3 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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