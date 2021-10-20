Производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло более чем на треть
Лента новостей
В Азербайджане стали гораздо меньше болеть другими респираторными заболеваниями - главный инфекционист
Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ
Управление дорожной полиции города Баку будет пристально следить за водителями, паркующимися на тротуарах (ФОТО/ВИДЕО)
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов
На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района (ВИДЕО)
В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий - министр
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)