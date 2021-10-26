Азербайджан и ВБ обсудили возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и региональный менеджер Всемирного банка (ВБ) по нашей стране Сара Майкл обсудили возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал Джаббаров в Twitter.

"Обсудили реализацию совместных проектов, возможности сотрудничества с ВБ в восстановлении наших освобожденных территорий и новые проекты", - написал министр.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день ВБ выделил Азербайджану кредиты на общую сумму 3,5 миллиарда долларов на реализацию более 50 проектов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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