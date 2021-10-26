Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал рекордный объем кредитов
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Азербайджан и ВБ обсудили возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта (ФОТО)
В Военной академии ВC Азербайджана прошла встреча с руководством Нацуниверситета обороны Турции (ФОТО)
Международный центр мугама и Российский национальный музей музыки подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. Первая официальная встреча в Физулинском международном аэропорту (ФОТО/ВИДЕО)
Нынешний визит Эрдогана в Азербайджан - еще один шаг на пути укрепления двусторонних связей – Администрация президента Турции
Ненавистные элементы в Армении, неспособные принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят антиазербайджанскую пропаганду – Али Нагиев
В Международном антитеррористическом учебном центре СГБ Азербайджана проходит курс «Нацбезопасность» (ФОТО)
Посольство Венгрии при поддержке AZAL представляет фотовыставку Айдына Садыхова «Сокровища Венгрии» (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с негативными явлениями должны перейти в совершенно новую плоскость