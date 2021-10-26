БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлена новая сейсмостанция, сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Сотрудники центра завершили работы по установке новой сейсмостанции в Товузском районе.

Кроме того, в Исмаиллинском и Дашкесанском районах проделаны предварительные работы для установки сейсмостанций.

Таким образом, число действующих сейсмостанций в Азербайджане достигнет 84.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)