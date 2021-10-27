В Азербайджане на восстановление освобожденных территорий в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован размер средств, которые планируется выделить в будущем году на восстановление освобожденных территорий, сообщает в среду Trend.

Законопроект о государственном бюджете Азербайджана на 2022 год предусматривает выделение из госбюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий 2,2 миллиарда манатов.

Отметим, что в госбюджете-2021 на эти цели планируется выделить два миллиарда манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)