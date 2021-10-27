Азербайджан увеличит расходы на образование на 18,3% в 2022 году

БАКУ /Trend/ - Расходы государственного бюджета Азербайджана на образование в 2022 году составят, как ожидается, более 3,88 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати.

Бюджетные расходы на образование вырастут на 18,3% - в бюджете 2021 года на эти цели планировалось выделить порядка 3,28 млрд манатов.

В структуре расходов на образование в проекте бюджета на 2022 год на дошкольное образование будут выделены 376,86 млн манатов, на общее образование - 2,09 млрд манатов, на среднее и профессиональное образование - 87,3 и 63,82 млн манатов соответственно.

Кроме того, на высшее образование планируется выделить почти 60 млн манатов, на дополнительное образование - 3,94 млн манатов, на прикладные исследования в сфере образования - 7,02 млн манатов. Еще порядка 1,12 млрд манатов будут выделены на прочие учебные заведения и мероприятия в этой сфере.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году. В бюджете тем самым образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в 2021 году.