Азербайджан более чем на четверть увеличит госрасходы на здравоохранение

Экономика 27 октября 2021 12:33 (UTC+04:00)
Азербайджан более чем на четверть увеличит госрасходы на здравоохранение

БАКУ /Trend/ - Бюджетное финансирование сферы здравоохранения в Азербайджане в 2022 году увеличится почти на 27% и составит порядка 1,79 млрд манатов.

Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати, передает в среду Trend.

Для сравнения, бюджетные расходы на эту сферу в текущем году, как ожидается, составят около 1,41 млрд манатов.

В структуре расходов на здравоохранение в будущем году из государственного бюджета будет выделено: на поликлиники и амбулатории - 1,66 млн манатов, на больницы - 171,14 млн манатов, на прикладные медицинские исследования - 2,59 млн манатов, еще 1,61 млрд манатов - на другие медицинские программы и услуги.

Большая часть расходов на здравоохранение придется на финансирование расходов по программе обязательного медицинского страхования. На эти цели, а также на обеспечение финансирования ряда сопутствующих госпрограмм из госбюджета планируется выделить 1,13 млрд манатов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году. В бюджете образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в 2021 году.

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