В Азербайджане вспахано свыше 80% озимых

БАКУ / Trend / - В связи с осенними посевами на сегодняшний день в Азербайджане проведена вспашка 826 287 гектаров. Это составляет 81,3 процента от прогнозируемой посевной площади.

Как сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства, до 28 октября был проведен сев на площади 200 818 гектаров, в том числе посев пшеницы на площади 84 961 гектар и ячменя на площади 115 857 гектаров. При посеве было использовано 14 816,2 тонны сертифицированной пшеницы и 13 007,4 тонны сертифицированного ячменя.

В Физулинском, Имишлинском, Огузском, Губадлинском, Сальянском, Сабирабадском, Ходжалинском, Евлахском и Зангиланском районах вспашка выполнена на 100 % относительно прогнозируемой посевной площади. В Агджабединком районе вспашка относительно прогнозируемой посевной площади выполнена на 98, 2 %, Агдашском - на 93, 1 % , Агстафинском - на 95, 2 %, Губинском - на 98, 1 %, Саатлинском - на 95 %, Габалинском - на 97 %.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)