На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра
БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство 11 гидрологических водомерных станций.
Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
По его словам, водные ресурсы освобожденных земель оцениваются почти в два миллиарда кубометров.
"Будут приняты необходимые меры для обеспечения эффективного использования водных ресурсов на освобожденных территориях и доступа к ним населению. В связи с этим у нас есть множество проектов. Также разрабатываются проекты по ремонту водохранилищ "Суговушан", "Кондаланчай" и "Хачинчай", - сказал Керимов.
(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)
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