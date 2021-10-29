Pasha Bank запустит Apple Pay в Азербайджане с середины ноября - член правления (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - Платежное решение Apple Pay Pasha Bank заработает в Азербайджане с середины ноября 2021 года, сказал в пятницу Trend член правления Pasha Bank Джалал Оруджев.
"С середины ноября клиенты Pasha Bank уже смогут воспользоваться услугой Apple Pay", - сказал Оруджев.
Он также отметил, что платежное решение Google Pay появится на рынке Азербайджана не раньше, чем через год.
Отметим, что Apple Pay - это система мобильных платежей (электронный кошелек) от корпорации Apple, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона.
Google Pay - разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств (смартфонов, планшетов и "умных" часов), работающих под операционной системой Android. Google Pay использует технологию беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC).
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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